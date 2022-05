Heategevuslik 12-tunnine Tantsumaraton toimub tänavu vabas õhus

Heategevusliku tantsumaratoni eesmärgiks on pühitseda liikumiskultuuri, suurendada liikumis- ja tantsualast teadlikkust ning rõhutada, et igasuguse füüsilise vormiga ja ettevalmistusega inimesed on tantsupõrandal võrdsed ja kaasatud. Muusikat mängivad mitmed Eesti DJ-d ja muusikud, päeva juhivad Kristel Aaslaid ja Tuuli Rand.

"Tantsumaraton on olnud mitmeid aastaid kombinatsioon heategevusest ja enda proovile panekust. 12 tundi järjest tantsida ei ole kindlasti kerge, aga sisemist rütmi hoiab teadmine, et sellega tehakse teistele head. 12. juunil tantsimegi taas, et seekord koguda annetusi 19-aastase Hendra Raua raske lihasatroofia ravi toetamiseks. Kahju, kui noor inimene peab muretsema, kui kauaks tema ravi jätkuda saab," sõnas Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu esindaja Lili Tiri.

Tantsumaratonile loob atmosfääri kunstnik Kairi Mändla kujundatud spetsiaalne vabaõhulava, mis võimaldab erinevaid tasapindu ka piiratud liikumisvõimalustega tantsijatel, samuti tagab lava selle, et üritus toimub iga ilmaga. Maratoni 12 tundi jaotatakse eri tantsustiilide ja ülesannete vahel, kus osalejatele antakse igal tunnil loomingulisi ülesandeid ja pannakse tantsuplatsil proovile vahelduvate tantsustiilide, -vormide ja liikumistega.

Kohtunikeks on koreograafid Ingmar Jõela, Madli Teller, Kaisa Kattai, Marek Vetik ja Raho Aadla, kes hindavad osalejate loomingulisust ja tantsimise mitmekesisust. ERR-i kultuuriportaal teeb päeva jooksul ka veebiülekandeid.

Tantsumaraton kestab kella 11 päeval 23-ni hilisõhtul, igal tunnil keerutab plaate erinev DJ ning päevajuhi ja kohtunike ülesanne on võistlejaid ka turgutada. 12 tundi vastupidanute seast selgub viimasel tunnil maratoni üldvõitja, kes saab auhinnaks peapreemia. Võitjaks valitakse osaleja, kes on algusest peale järjest tantsinud, näidanud välja aktiivsust ning lõpetab tantsupõrandal kõige viimasena. Tantsumaratonil saab osaleda nii võistlejana kui publikuna kaasa tantsides, võistlejaid toetades ja pealtvaatajana kaasa elades.