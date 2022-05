Haapsalus näeb rahvusvahelist plakatikunsti

Juri Lotmani 100. sünniaastale pühendatud rahvusvahelise näituse "Isikupära '22" teemaks oli ennustamatus. Nii mõnigi seal esindatud töö on aga nähtavalt mõjutatud ka Ukraina sõjast. Ukrainaga seonduv avaldas festivalile aga ka laiemat mõju, sest sinna lisandus kõrgema kunstikooli Pallas tudengite näitus "Toetame Ukrainat", vahendas "Aktuaalne kaamera".



"Ega me ei saa sellest kuidagimoodi üle ega ümber. Solidaarsust me ikkagi väljendame sellega, et siin on Pallase meediadisaini osakonna tudengite eraldi tehtud otseselt Ukrainale pühendatud näituse rubriik," ütles Haapsalu Graafilise Disaini Festivali eestvedaja Marko Keskishev.

Kolmandaks festivalil avatud näituseks on ülevaade tänapäeva Hollandi plakatikunstist. Kui keeruline on mahutada ühe katuse alla kolme eriilmelist näitust?



"Mulle meeldib muidugi rõhutada seda, et kui me tänaval kõnnime, siis me näeme palju eriilmelisi plakateid koos. Tavaliselt me ei mõtle

selle peale, kas nad sobivad ja see on ka meie festivali üks lihtne põhimõte. Nad kõik on sõnumiga laetud ja nad võivad rääkida erinevaid lugusid, aga neid saab tõesti panna tihedalt ühte punti," sõnas Kekishev.

Haapsalu graafilise disaini festivali plakatinäitused on Haapsalu linnagaleriis ja kultuurikeskuses avatud 4. juulini.