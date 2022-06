Kultuuriportaal soovitab: Wong Kar-wai "Valmis armastuseks" Jupiteris

Hiina tipplavastaja Wong Kar-wai filme saame enamasti näha filmifestivalidel või retrospektiividel, nüüd on aga tema tippteos "Valmis armastuseks" ("In The Mood for Love") jõudnud ka Jupiteri valikusse.

Päevalehe peatoimetaja Chow kolib koos oma naisega uude korterisse. Peagi kohtab ta kena noort naist Li-Zheni, kes on samuti koos oma mehega lähikonda kolinud. Kuna nende mõlema abikaasad viibivad tihti kodust eemal, veedavad nad koos palju aega, kuni selgub, et hoopis abikaasad on teineteist leidnud. Chow ja Liz-Zhen otsustavad sellele tasemele mitte langeda, kuid kas see otsus on ikka mõlemapoolne?

Tony Leung võitis rolli eest Cannes'is parima meespeaosalise preemia.

"Valmis armastuseks" on vaadatav Jupiteris.