Kultuuriportaal soovitab: Oskar Lehemaa lühiõudusfilm "Karv"

Suur rõõm, et viimaste aastate üks ägedamaid Eesti filme, Oskar Lehemaa lühiõudukas "Karv" on lõpuks ometi tasuta kõigile huvilistele kättesaadav. Kui hakkate vaatama, siis kutsuge ka kõik pereliikmed teleka ette, tõmmake kardinad ette, pange tuled kustu ja ärge teistele öelge, mida vaatama hakkate. Šokk on garanteeritud!