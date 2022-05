Kultuuriportaal soovitab: kolme Oscari laureaat "Elujanu" Jupiteris

Kuigi Matthew McConaughey on just viimase kümne aasta jooksul teinud mitmeid märgilisi rolle nii filmides kui ka telesarjades, siis "Elujanu" ("Dallas Buyers Club") 2013. aastast on kahtlemata üks keerukamaid ja isegi ekstreemsemaid. Vääriliselt pälvis ta selle rolli eest ka Oscari.