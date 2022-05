Kultuuriportaal soovitab: Jacques Demy' komöödia "Rasedavõitu mees"

Ma arvan, et paljude jaoks tuleb film "Rasedavõitu mees" täieliku üllatusena. Režissöör on "Cherbourg'i vihmavarjudega" tuntuks saanud Jacques Demy ja osades Euroopa tippnäitleja Marcello Mastroianni ja Catherine Deneuve. Rõõm, et sellist 1973. aastal valminud veidrat pärli saab Eestis näha!