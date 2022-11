Kinos Sõprus linastub Prantsuse uue laine filmide eriprogramm

Programmi raames linastuvad:

"Jules ja Jim"

Režissöör: Francois Truffaut

Linastub 5. detsembril kell 19.00

Jules ja Jim on kaks sõpra ning kunstnikku, austerlane ja prantslane, kelle armastus ühe ning sama naise vastu kestab üle kahekümne aasta, Esimese maailmasõja eel, ajal ja järel. Poeetiline filmikeel ning dokumentaalsete ja mänguliste kaadrite esitamine läbisegi on kriitikutele andnud põhjust seda nimetada kubismiks filmikunstis. Film on Prantsuse filmikunsti uue laine silmapaistvamaid teoseid, selle teooria rajaja režissöör François Truffaut oli filmikriitik ja -teoreetik, lavastaja, stsenarist, näitleja. Suur osa tema loomingust kuulub maailma filmikunsti paremikku. Naispeaosas legendaarne Prantsuse näitlejatar Jeanne Moreau.

"Cléo 5-st 7-ni"

Režissöör: Agnès Varda

Linastub 6. detsembril kell 19.00

Kaunis lauljanna Cléo ootab arstilt analüüside tulemusi. Umbusk ja hirm, Rivoli tänav ja Café de Dôme, koketerii ja äng, kodu ja Montsouris' park – nõnda mööduvad Cléo elust üheksakümmend eriskummalist minutit, mille vaataja koos temaga kaasa teeb. Naise silmad ümbritsevale maailmale aitavad avada tema armuke, muusik, sõbratar ning sõdur.

1962. aastal valminud ja Cannes'i filmifestivalil suurt menu nautinud "Cléo 5-st 7-ni" on Prantsuse uue laine üks ikoonilisemaid filme. Agnès Varda tundlik režissööripilk tuletab selle võrratu teosega meile meelde elu ilu, võlu ja haprust, pannes hellusega vaatama inimestele meie ümber. Osades teevad kaasa Corinne Marchand, Michel Legrand, Antoine Bourseillet jt. Filmimuusika autor on Michel Legrand.

"Cherbourgi vihmavarjud"

Režissöör: Jacques Demy

Linastub 7. detsembril kell 19.00

Lesestunud vihmavarjumüüja 17-aastane tütar Geneviève (Catherine Deneuve) armub lootusetult automehaanikust Guysse (Nino Castelnuovo), kes peab pärast koosveedetud ööd kohe Alžeeriasse sõtta minema. Teateid mehest saabub üha harvem, Geneviève aga avastab, et ootab last. Kui neiu pärast sõda Guyga kohtub, on nende mõlema elus palju muutunud. Režissöör-stsenarist Jacques Demy'st tegi film iidoli ning noorest Catherine Deneuvest staari. "Cherbourg'i vihmavarjud" tekitas valmimisaastal oma novaatorlusega Cannes'is furoori ja muutus ülipopulaarseks kõikjal maailmas.

Film võitis 1964. aastal Cannes'i filmifestivalil lisaks Kuldsele Palmioksale veel kaks vähemtähtsat preemiat ning kandideeris Oscarile kokku viies kategoorias.

"Nuhk"

Režissöör: Jean-Pierre Melville

Linastub 8. novembril kell 19.00

Pärast vanglast vabanemist õiendab Maurice Faugel mõned vanad arved ja hakkab oma sõbra Silieniga uut murdvargust ette valmistama. Ta ei tea, et Silienil on küljes nuhi reputatsioon…

"Pariis kuulub meile"

Režissöör: Jacques Rivette

Linastub 9. novembril kell 19.00

Anne Goupil on kirjandustudeng 1957. aasta Pariisis. Vanem vend Pierre võtab ta kaasa peole, mille külaliste seas on kodumaalt Ameerikast makartismi eest pagenud Philip Kaufman ja teatridirektor Gerard Lenz, kes saabub peole koos salapärase naise Terryga. Peamiseks vestlusteemaks kujuneb nende Hispaania aktivistist sõbra Juani arvatav enesetapp. Hiljuti oli Juan lahku läinud Terryst. Philip hoiatab Anne'i, et samad jõud, mis tapsid Juani, teevad seda varsti ka Gerardiga. Gerard üritab lavale tuua Shakespeare'i "Periklest", kuigi tal pole selleks rahalist toetust. Anne otsustab Gerardi lavastuses osaled, et meest aidata ja ühtlasi välja uurida Juani surma põhjus.

"Hull Pierrot"

Režissöör: Jean-Luc Godard

Linastub 10. novembril kell 19.00

Ferdinand Griffon on õnnetus abielus ja just hiljuti teleettevõttest kinga saanud. Pärast üht Pariisi-suareed ja pealiskaudseid vestlusi tunneb ta, et peab põgenema, ning otsustab seda teha ühes lapsehoidja ja endise tüdruksõbra Marianen Renoiriga, jättes maha oma naise, lapsed ning kodanliku eluviisi. Marianne'i korterisse jõudes leiavad nad eest laiba ning Ferdinand avastab peagi, et Marianne'i jälitavad Alžeeria gangsterid, kelle eest nad vaevu pääsevad.