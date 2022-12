Prantsuse Instituudi direktor: uus laine muutis kino nii Prantsusmaal kui ka terves maailmas

"Ma usun, et uus laine muutis kino nii Prantsusmaal kui ka terves maailmas. See oli generatsioon, kes soovis kino raputada. Lisaks oli see generatsioon, kes tuli uhke taustaga heal järjest peredest, aga nende visioon uuest kinost oli radikaalne ja revolutsiooniline," tutvustas Bultel.

"Kavas on väga armastatud ja tuntud filmid, aga ka vähemtuntud linateoseid, nagu "Cléo 5-st 7-ni", "Hull Pierrot" ja "Nuhk". Viimast võib-olla ei tunta nii hästi. Inimesed teavad pigem Truffaut'd ja Godard'i, kuid Rivette'i ja Melville'i vähem," sõnas Bultel. "Aga meile on see tähtis, et ka nende filme nähtaks. Lisaks on Sõpruses linastuvad filmid prantsuse keeles ja isegi kui neil on ingliskeelsed subtiitrid all, kuulevad inimesed prantsuse keelt ja ehk ka õpivad seda natuke," lootis ta.