Jupiteris käivitub kuu aega kestev prantsuse filmide festival

Jupiter on esmakordselt liitunud rahvusvahelise prantsuse filmide festivaliga My French Film Festival, mis toob eestlasteni kuu aja vältel ulatusliku valiku prantsuse filme.

My French Film Festival on rahvusvaheline veebipõhine filmifestival, mis pakub vaatajatele hoolikalt valitud programmi prantsuse kvaliteetfilmidega. Alates 19. jaanuarist kuu aja vältel saab Jupiteris koos eestikeelse tõlkega vaadata 24 filmi, nende hulgas on üheksa täispikka mängufilmi ja 15 lühifilmi. Venekeelse tõlkega filme näitab Jupiter+.



Filmifestivali programmi kuuluvad erinevad žanrid komöödiast draama ja põnevuseni, samuti anima. Kõik filmid on valminud viimastel aastatel, teiste seas näeb Jupiteris näiteks ka 2022. aastal Euroopa parima animafilmi tiitli pälvinud "Koerad ega itaallased pole lubatud".



Koos festivali käivitumisega avaneb ka vaatajate hääletus. Kui rahvusvaheline žürii annab välja Grand Prix auhinna, siis publiku auhinna hääletuses saavad osaleda kõik vaatajad. Hääletamine toimub MyFrenchFilmFestival.com lehel.



My French Film Festival on Unifrance'i korraldatud rahvusvaheline filmifestival, mille käigus linastuvad erinevate maade veebikeskkondades prantsuse filmid.

Möödunud aastal linastus filmiprogramm rohkem kui 70 erineval VOD-platvormil, kus filmid kogusid üle 14 miljoni vaatamise. Tänavune festival on järjekorras juba 14. Jupiter koos venekeelse sõsarkanaliga Jupiter+ liitub festivaliga tänavu esmakordselt.



Festivali filmiprogramm on Jupiteris nähtav 19. jaanuarist 19. veebruarini.



My French Film Festivali filmid leiab Jupiterist.

Venekeelse tõlkega filme näitab Jupiter+

Hääletada saab festivali lehel MyFrenchFilmFestival.com