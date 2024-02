Selgusid Jupiteri väisanud prantsuse filmide festivali parimad

Eile, 19. veebruaril jõudis lõpule kuu aega kestnud rahvusvaheline prantsuse filmide festival My French Film Festival, mis jõudis esmakordselt ka Jupiteri platvormile. Peaauhinna võitis Jean-Baptiste Durandi "Junkyard Dog".

Festival toimus tänavu 14. korda. Üle maailma oli filmisõpradel võimalik osa saada 26 filmist, mis väljendasid prantsuskeelse kino vaheldusrikkust.

Grand prix – "Junkyard dog"

Rahvusvaheline žürii otsustas parima filmi auhinna anda Jean-Baptise Durandi filmile "Junkyard Dog". Žürii avaldas, et film pälvis grand prix selle eest, et suutis väga spetsiifiliselt kujutada romantilist, seesmist, kuid vägivaldset suhet kahe Prantsuse maapiirkonnas elava inimese vahel. "See keskendub üleskasvamise ja inimsuhtluse raskustele imelise õrnuse ja tundlikkusega. Üllatavalt küps esimene film, mis paneb meid režissööri tulevasi töid ootama," sõnas žürii.

Rahvusvahelise meedia auhind parimale mängufilmile – "No Dogs or Italians Allowed"

Mitte-prantsuse ajakirjanikest koosnenud žürii auhindas kõrgeimalt Alain Ughetto filmi "No Dogs or Italians Allowed" tema delikaatse narratiivi eest, mis pakub sissevaadet vähe räägitud Euroopa rändluse teemadele; tema tundlikkuse ja siiruse ning filmitehnilise teostuse ilu eest.

Sisuloojate auhind parimale lühifilmile – "Fairplay"

Sisuloojatest koosnenud žürii hindas parimaks lühifilmiks Zoel Aeschbacheri satiirilise muinasjutu "Fairplay", mis avaldas muljet enda energia, katkematu tempo ja võime poolest kujutada inimkäitumise mõttetust vastupandamatu küünilisusega.

Publikulemmik – "No Dogs or Italians Allowed"

Rahvahääletuse tulemusel valiti publiku lemmikuks täispikaks filmiks Alain Ughetto "No Dogs or Italians Allowed". Parimaks lühifilmiks tunnistas vaataja David Arslanianni filmi "Underdog".