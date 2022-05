Kultuuriportaal soovitab: vendade Coenite "Llewyn Davise ballaad" Jupiteris

Ethan ja Joel Coeni karjääris on selgelt eristatavad kaks poolust: ühes ääres on üle vindi komöödiad, teisel pool tumedad ja trööstitud draamad. "Llewyn Davise ballaad" on aga eriline, kuna jääb nende kahe vahele, ei olegi otseselt üks ega teine.

1961. aasta New Yorgis üritab Llewyn Davis oma soolokarjäärile hoogu sisse saada. Paraku edu hoopis kaugeneb mehest, ja üldse näib kõik pöörduvat Llewyni vastu ning muusiku kannatustel ei näi lõppu tulevat. Režissöörid Joel ja Ethan Cohen.

"Llewyn Davise ballaad" on Cohenitele omaselt mitmekihiline. Algab see nagu eneseotsingu ja teostuse lugu, kasvades aegamööda nukker-naljakaks müsteeriumiks, mida võib vaadata kui muusikali või ka omamoodi road-movie't. Eelkõige on see aga ühe mehe kannatuslugu, mida võib mõista ka lunastuse otsinguna.

Režissöörid Ethan Coen, Joel Coen. Osades: Oscar Isaac, Carey Mulligan, John Goodman jt. Grand prix Cannes'is, kaks Oscari ja kolm Kuldgloobuse nominatsiooni.

