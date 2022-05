Kultuuriportaal soovitab: kodumaine ulmeklassika "Navigaator Pirx" Jupiteris

Tehisinimese arendamine on jõudnud faasi, kus neid võiks toota massiliselt. Enne aga tuleb katseliselt tõestada, et need on eelistatavamad kui inimene, sest nad on vabad inimlikest nõrkustest. Selleks tuleb navigaator Pirxil sooritada kosmoselend meeskonnaga, kelle hulgas on roboteid, ja hinnata erapooletult kõigi võimeid.

Filmis jõutakse tõdemuseni, et teaduslik-tehniline revolutsioon ei ole võimeline välja vahetama inimese hingelisi väärtusi ega tema südametunnistust.

"Navigaator Pirx" on valminud Stanislaw Lemi jutustuse "Rozprawa" ("Juurdlus") põhjal. Režissöör-stsenarist Marek Piestrak, operaator Janusz Pawlowski, kunstnikud Jerzy Sniezawski ja Viktor Žilko, kostüümikunstnikud Helve Halla ja Alicja Wasilewska, helilooja Arvo Pärt. Osades Sergei Desnitski, Bolesław Abart, Vladimir Ivašov, Aleksandr Kaidanovski, Zbigniew Lesien, Tõnu Saar jt.

Ulmeklassika "Navigaator Pirx" on Jupiteris vaadatav kuni 6. juunini.