Kultuuriportaal soovitab: Mart Sandri filmipõimik "Kõhedad muinaslood"

Väsitava töönädala lõpetuseks pole midagi paremat kui Mart Sandri meeldivalt totakad, aga üdini meelelahutuslikud lühifilmid. Filmipõimiku "Kõhedad muinaslood" suur pluss on ka variatiivsus, seal on nii ulmet, krimi kui ka alternatiivajalugu, midagi igaühele.

Mart Sanderi lühifilmidest koosnev antoloogia toob vaatajani kõhedaid lugusid minevikust ja tulevikust, armastusest ja hirmust, reaalsest ilmast ja teispoolsusest.

Esimeses loos "Tegelikult" ristuvad öises mahajäetud hotellis kolme inimese teed, kes näikse jagavat nii minevikku kui olevikku. Teises lühifilmis "Üksilduse allikas" armub noor külapoiss Hans salapärasesse hiieallikas elavasse näkki ning otsustab ta armastuse jõuga iidsest needusest päästa. "Peiteaeg" on ulmesugemetega lugu kahest uurijast, kes üritavad jõuda selgusele Teise Maailmasõja aegse natside uurimiskeskuse saladustes. Viimases filminovellis "Kammerteener on süüdi" on kammerteenri osaks paljastada õhtusöögi käigus mõrvarid.

Antoloogias astuvad üles Jekaterina Novosjolova, Toomas Kolk, Liisa Linhein, Ott Salla, Ain Mäeots, Väino Puura, Mart Müürisepp, Tanel Saar, Lauri Pedaja, Merle Palmiste, Kadri Rämmeld, Vahur-Paul Põldma ja Mart Sander.

"Kõhedad muinaslood" on Jupiteris saadaval kuni 27. juunini.