Kultuuriportaal soovitab: Celine Sciamma hinnatud mängufilm "Põleva tütarlapse portree"

Prantsuse lavastaja Celine Sciamma 2019. aastal valminud "Põleva tütarlapse portree" on üks viimaste aastate hinnatumaid linateoseid, mille kohta jagud kiidusõnu kriitikutel nii Eestis kui ka kõikjal maailmas. Selleks, et omada viimaste aastate Euroopa kinost laiemat pilti, tasub filmile kahtlemata võimalus anda.

"Põleva tütarlapse portree" jälgib kahe kõrgklassist noore naise suhet 18. sajandi Prantsusmaal. Cannes'i filmifestivalil pärjatud film räägib ka toonase maalikunsti põhitõdedest, sest just sellest on inspireeritud teose visuaalne stiil.

2019 Cannes'i filmifestivalil Queer Palmi ja parima stsenaariumi auhinna võitnud ajaloolise draama tegevus toimub 18. sajandi Prantsuse õukonnas. Et naita oma tütar Héloïse (Adèle Haene) peene Milano kosilasega, on krahvinnal tarvis tütre portreed. Kuna Héloïse tõrgub sellise paaripaneku vastu, palgatakse Marianne (Noémie Merlant) Héloïse'i salaja maalima. Viimase aja üks ilusaimaid filme jälgib kahe kõrgklassist noore naise suhet. Film räägib ka toonase maalikunsti põhitõdedest, sest filmi visuaalne stiil on just sellest inspireeritud.

Režissöör Celine Sciamma, osades Noémie Merlant, Adèle Haenel, Luàna Bajrami, Valeria Golino jt.

"Põleva tütarlapse portree" on Jupiteris vaadatav kuni 2. juulini.