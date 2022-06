Kultuuriportaal soovitab: kodumaine animafilm "Sipsik" Jupiteris

Meil kõigil on "Sipsiku" raamatuga juba lapsepõlvest tugev side, mistõttu tekib kerge vaevaga tahtmine filmiversioonile üht, teist ja kolmandat ette heita. Aga vaatame seda filmi äkki hoopist teisest küljest: praegusel keerulisel ajal, kus maailm tundub üha trööstitum, näitab "Sipsik" palju väiksemate ja kergemate muredega elu.

Eesti lastekirjanduse üks armastatumaid kangelasi, kaltsunukk Sipsik, on saanud oma filmi, täis muusikat, seiklusi ja tõelisi tundeid. See on lugu väga erilisest ja üliarmsast elusast nukust ning õe ja venna armastusest, mis peab vastu ka kõige suurematele katsumustele.

Eno Raua ja Edgar Valteri loodud vahva raamatutegelane, kellega tänaste laste emad-isad on suureks kasvanud, sümboliseerib lapsele omast siirust, uudishimu maailma vastu, vallatut meelt, kõikevõitvat sõprust ja universaalset armastust. Film on kirjeldustõlkega.

Produtsendid Kristel Tõldsepp ja Anders Mastrup, režissöörid Meelis Arulepp ja Karsten Kiilerich, stsenaristid Karsten Kiilerich ja Aina Järvine, kunstnikud Uwe Saegner ja Sten Mesterton, animaatorid Svetlana Bezdomnikova, Margo Busch, Dmitry Molodkovets, Kenneth Vandel, Ludovic Savonniére ja Meelis Arulepp, heliloojad Ewert Sundja ja Liina Sumera, osades Ott Sepp, Elo-Mirt Oja, Hugo Malmsten jr jpt.

"Sipsik" on vaadatav Jupiteris.