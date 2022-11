Kultuuriportaal soovitab: Raul Tammeti tulnukafilm "Pulmapilt" Jupiteris

"Pulmapilt" on vist ainus eestlase poolt tehtud film, mis pretendeerib tõsiseltvõetava tulnukafilmi tiitlile pärast Kromanovi "Hukkunud Alpinisti hotelli". Üks neid unustatud filme, mida igal võimalusel inimestele meelde tuletan ja palun üle vaadata, sest tänu heale stsenaariumile ja kavalatele võtetele mõjub "Pulmapilt" ka tänasel päeval moodsalt.

Filmi keskne tegelane on Rein Areni mängitud Ants, kes veedab üksinduses vanadusepäevi kindla elurütmi järgi. Ühel päeval leiab ta maja kõrvalt Tulnuka. Tulnukmees (Lembit Ulfsak) on ajarändur ja otsib teed tagasi oma aega. Temaga suheldes saab Antsule selgeks, et senisel ajamõistel pole mingit tähendust Suure Kõiksuse ees.

Režissöör Raul Tammet, helilooja Gunnar Graps, kunstnik Epp Maria Kokamägi. Osades Rein Aren ja Lembit Ulfsak.

"Pulmapilt" on vaadatav Jupiteris.