Kultuuriportaal soovitab: emotsionaalne draama "Meie sõber" Jupiteris

2019. aastal valminud "Meie sõber" ("Our Friend") on üks neist Ameerika filmidest, mis võtab kampa tippnäitlejad ja mõjub igati kui A-kategooria kino, kuid lõplik tervik töötab ikkagi ennekõike indie-vaimule.

Ajakirjaniku Matti, ta naise Nicole'i ja nende tütarde elu pööratakse pea peale, kui Nicole'il diagnoositakse vähk. Paari parim sõber otsustab neile appi minna. Helde žest osutub vägevamaks ja tähendusrikkamaks, kui keegi arvata oskas.

Tõsieluline, inspireeriv, kurb ja lummav lugu Teague'i perekonnast.

Filmi lavastas BAFTA-le kandideerinud Gabriela Cowperthwaite ("Mõrtsukvaal", "Megan Leavey"). Peaosades on Jason Segel ("Tuuri lõpp", "Unusta Sarah Marshall"), Dakota Johnson ("50 halli varjundit" filmid, "Suspiria") ja Oscari-võitja Casey Affleck ("Manchester by the Sea", "Minu elu valgus").

"Meie sõber" on vaadatav Jupiteris.