Kultuuriportaal soovitab: Heilika Pikkovi dokfilm "Õlimäe õied" Jupiteris

Jeruusalemma külje all, Vene õigeusu kloostris Õlimäel, elab 82-aastane Eestist pärit nunn ema Ksenja. Kuigi kõrge betoonmüüriga eraldatud kloostris kella kunagi ei keerata ja elu käib endiselt Juliuse kalendri järgi, on 20 aastat seal ema Ksenjale möödunud kui üks silmapilk. Nunnade hierarhias on ta jõudnud eelviimasele astmele. On jäänud vaid üks samm - suur skeema, lõplikku vaikusesse. Kuid enne seda antakse talle luba ära rääkida oma elu lugu.

Produtsent Ülo Pikkov, režissöör Heilika Pikkov, stsenarist Heilika Pikkov, operaatorid Heilika Pikkov ja Astrida Konstante, animaator Matti Adoma, helilooja Sven Grünberg.

"Õlimäe õied" on vaadatav Jupiteris.