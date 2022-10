Kultuuriportaal soovitab: Tom Fordi debüütfilm "Üksik mees" Jupiteris

Filmi tegevus toimub 1962. aastal Los Angeleses. George Falconer (Colin Firth) on USAs elav inglane, inglise keele professor, kelle kallim Jim (Matthew Goode) hukkus autoõnnetuses kaheksa kuud tagasi. George, kelle elu on väliselt laitmatu, on sisimas sügavas leinas ja mehe peas tiirlevad enesetapumõtted.

Vaataja ees on päev, mil George on valmis oma eluga lõpparvet tegema, tema meenutused minevikust ja sündmused, episoodid olevikus, otsekui rõhutamaks mehe sisemist kulgemist. Abi ei paista kusagilt, ka kohtumine vana kallima Charliega (Julianne Moore) jääb vaid kahe üksiku inimese teineteiseleidmise katseks ja George kulgeb valitud lõpu poole otsekui transis. Ent saatusel on varuks hoopis omamoodi lahendus.

1962. aasta oli ühtlasi Kuuba raketikriisi aeg, see loob omakorda fooni ka seksuaalvähemuse teemale. Ühiskond on hirmul, George aga on valmis surema.

Režissöör Tom Ford on hinnatud moekunstnik, Cucci ja YSL-i moemajade kunagine loominguline juht. "Üksik mees" on tema debüütfilm. Visuaalselt on see taies laitmatu, esteetiline pool kipub kohati teematki varjutama. Üksindus, seksuaalne sättumus ja ka puändina ilmuv saatuse küsimus saavad kohati ehk liigagi estetiseeritud, ent ajastupeegelduses ning detailides on Ford igati mõjus.

Firth nomineeriti George'i rolli eest Oscarile ja võitis parima meesosatäitja auhinna BAFTA filmiauhindade jagamisel ning Veneetsia filmifestivalil. "Üksik mees" valmis Christopher Isherwoodi romaani põhjal.

"Üksik mees" on vaadatav Jupiteris.