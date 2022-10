Kultuuriportaal soovitab: musta huumoriga vürtsitatud "Mehed ja kanad"

Oscari võitnud režissööri Anders Thomas Jenseni lavastustused on musta huumori sõpru liigutanud üksjagu. Janseni "Mehed ja kanad" on auhinnatud, veider, robustne ja koomiline lugu ühest perekonnast.

Vennad Elias ja Gabriel saavad isa testamendist teada, et nad on lapsendatud ning nad lähevad väikesele saarele oma bioloogilist isa otsima. Eest leiavad nad sanatooriumi ning veel kolm venda, kes on kummalised nagu uustulnukad. Ei mingit kahtlust, et kõik viis on veresugulased. Uued vennad ei pääse aga naljalt isale ligi ja sanatooriumi keldris on peidus sünge saladus.

Režissöör Anders Thomas Jensen, osades Mads Mikkelsen, David Dencik, Nikolaj Lie Kaas, Søren Malling, Nicolas Bro jt.

"Mehed ja kanad" on vaadatav Jupiteris.