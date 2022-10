Kultuuriportaal soovitab: romantiline ulmedraama "Sinu jaoks loodud" Jupiteris

Maren Eggerti kehastatud Alma on teadlane, kes vajab oma uuringutele rahastust ning on valmis selle nimel osalema ebatavalises eksperimendis. Ta peab elama kolm nädalat humanoidist robotiga, kelle tehisintellekt on kujundatud nii, nagu oleks tegu Alma ideaalpartneriga. Inimkehas robot Tomi (Dan Stevens) eesmärk on teha Alma õnnelikuks. Nii saab alguse tragikoomiline lugu, mis uurib armastust ja igatsust – ja inimeseks olemist.

Saksamaa esitas linateose 2022. aasta parima võõrkeelse filmi Oscarile.

"Sinu jaoks loodud" on vaadatav Jupiteris.