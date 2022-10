Kultuuriportaal soovitab: NO99 lavastus "Suur õgimine" Jupiteris

"Suur õgimine" on siis, kui neli inimest on kokku tulnud, et teha üks ja viimane fataalne tegu. Kuid fataalsus pole kunagi kurb, vaid alati õhuline nagu bubert, kerge nagu salatileht ja puhas nagu munavalge. Kuidagi tuleb täita tühik, mis on meisse jäetud kosmose, jumala ja vanemate poolt, ning kui selleks on armastus, siis armastus käib ju kõhu kaudu.

Lavastaja Lauri Lagle, osades Marika Vaarik, Eva Koldits ning külalisena Margus Prangel ja Priit Võigemast. Esietendus 16. mail 2012 Teatris NO99.



"Suur õgimine" on vaadatav Jupiteris.