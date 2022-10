Kultuuriportaal soovitab: Kuldgloobusega pärjatud krimidraama "Keegi, kes hoolib" Jupiteris

Režissöör J Blakesoni 2020. aastal valminud krimidraama "Keegi, kes hoolib" ("I Care A Lot") on film kategooriast "kui kõik läheb halvasti". Ja seda halvastiminemist on vaatajal mõistagi eriti lõbus jälgida.

Ülimalt enesekindel Marla Grayson on kohtu poolt määratud eestkostja, kes oma hoolealustelt seaduslikul, kuid kaheldaval viisil vara välja petab. Kui selgub, et ühel ohvril on sünge saladus, peab Marla kiskjate mängus oma taset tõstma.

Marla (Rosamund Pike) ja ta äripartner Fran (Eiza González) kasutavad hästi välja töötatud pettust ka oma uue ohvri peal, kelleks on pärijateta ning pereta rikas pensionär Jennifer Peterson (Dianne Wiest).

Režissöör J Blakeson, osades Rosamund Pike, Peter Dinklage, Eiza Gonzalez, Macon Blair, Dianne Wiest jt. Näitleja Rosamund Pike pälvis oma rolli eest ka Kuldgloobuse.

"Keegi, kes hoolib" on vaadatav Jupiteris.