Kultuuriportaal soovitab: tõsieluline krimitriller "Kuuba võrgustik" Jupiteris

"Kuuba võrgustik" on üks neist filmidest, mis sattus koroonaviiruse tõttu Eestis täielikku vaakumisse: mujal maailmas Netflixis levitatav film toodi suurimas vaakumiperioodil siinssesse kinolevisse, aga ega keegi seda üles ei leidnudki. Tippnäitlejate ansambel ja hinnatud prantsuse lavastaja on aga piisavad põhjused, et filmile võimalus anda.