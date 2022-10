Kultuuriportaal soovitab: hinnatud Hispaania-Argentiina mängufilm "Ingel" Jupiteris

Režissöör Luis Ortega 2018. aastal valminud mängufilm "Ingel" ("El Angel") kõnnib mööda peenikest joont: kuidas portreteerida sarimõrvarit nii, et ei hakkaks teda lõpuks heroiseerima? See jääb iga vaataja otsustada, kuidas see täpselt lavastajal õnnestus.