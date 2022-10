Kultuuriportaal soovitab: komöödiaklassika "Lõputu küünlapäev" ETV-s

Huvitav, kas meil oleks "jäin ühte päeva lõksu" filme ilma Harold Ramise 1993. aasta komöödiata "Lõputu küünlapäev"? Ma arvan, et mitte. Kellel film seni nägemata, siis parandage viga kiiremaks korras, sest tegu on ühe parima – kui mitte kõige parema – komöödiaga läbi aegade.

Ilmateadustaja Phil (Bill Murray) saadetakse igal aastal 2. veebruaril Pennsylvania osariigis asuvasse Punxsutawney väikelinna, et teha seal reportaaž ilma ennustavast metsümisejast. Kui metsümiseja näeb urust väljudes oma varju, kestab talv veel kuus nädalat, kui ei näe, tuleb kevad varakult. Juhtub aga, et lumetormi tõttu jääb Phil koos võttemeeskonnaga Punxsutawneysse vangi.

Järgmisel hommikul ärgates märkab ta oma suureks üllatuseks, et kõik eelmisel päeval toimunu kordub uuesti. Tundub, et sellest päevast kujuneb Phili jaoks eksistentsiaalne luupainaja, kuni ta taipab, et ajas tagasi rändamine annab talle võimaluse õppida tundma produtsenti Ritat (Andie MacDowell).

"Lõputu küünlapäev" ("Groundhog Day") on ETV eetris 1. oktoobril kell 23.30.