Kultuuriportaal soovitab: õudussari "Öö pärijad" Jupiteris

Õudusfilme ja -sarju jõuab ERR-i kanalitesse harva, mistõttu tasub Halloweeni eel kindlasti anda võimalus 2019. aastal ilmunud Hollandi-Saksa-Norra õudussarjale "Öö pärijad" ("Heirs of the Night").

Sarja tegevus leiab aset 1889. aastal Euroopas, kus viis viimast vampiiride klanni mõistavad, et peavad ellu jäämiseks oma jõud ühendama. Kogu tegevuse keskmes on Alisa, kellel on vägi otsustada, kas elada vampiirina igavest elu või muuta kõik vampiirid jäädavalt inimesteks.

Dracaste klanni selgeltnägija näeb ettekuulutust ja käsib vampiiride püsimajäämise nimel kõikide klannide lapsed ära lepitada. Vamalia klanni järeltulijad põhjustavad oma kodukandis ärevust.

"Öö pärijad" on vaadatav Jupiteris.