Neeme Järvi juubelikontsert jõuab nii tele- kui raadioeetrisse

Neeme Järvi on üle kolme aasta taas kodumaal, et pidada uhke sünnipäevapidu koos Eesti Riikliku Sümfooniaorkestriga, mille eluaegne aupeadirigent ta on. Maestro dirigeerib üllatusterohket kava ning lisaks ERSOle astub lavale Eesti Rahvusmeeskoor. "See on niisugune põnev kolmnurk – orkester, publik, dirigent – ja dirigendist hakkab igaõhtune sündmus peale. Dirigent peab tooma muusika esile nii, nagu tema seda ette kujutab, ja tal peab olema see teadmine, et ta teeb muusikat kellegi jaoks," ütleb Neeme Järvi.

ETV vahendab pidulikku kontserti kell 18.45 ja lisaks muusikale jõuavad tele-ekraanile Neeme Järvi lähedaste ja kaasteeliste head soovid. Sünnipäevatervitused saadavad Neeme Järvile ka Alar Karis ning eelmised presidendid. Juubelikontserdi meeleolusid vahendavad Karmel Killandi ja Urmas Vaino, režissöörid Ülle Õun ja Eva Katariina Taimre, produtsent Helen Valkna.

Klassikaraadio ülekanne Estonia kontserdisaalist algab kell 19.00. Juubelikontserti vahendavad helirežissöör Kaspar Karner ja saatejuht Nele-Eva Steinfeld.