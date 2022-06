Galerii. Edith Karlson avas Viljandi Muuseumis näituse "Lemmikud"

Viljandi Muuseumi ja selle kogudega tutvumiseks viibis Karlson möödunud aastal seal kaks nädalat residentuuris.

"Viljandi Muuseumi kogud oma külluses panid tegelikult pea ringi käima. Esemeid on tohutult palju ja absoluutselt kõik oli huvitav. Selle sees oma lugu leida oli päris keeruline," selgitas ta.

"Näitus ongi lahendatud nüüd mitmehäälsena – püsiekspositsioon, mis on minu jaoks nagu terviklik leidobjekt, juhuse kasutamine ehk koguhoidjate räägitud lood ja selle kogemuse põhjalt minu skulptuurid," lisas ta.

Projekti "Kunstnikud kogudes", mis viib kokku kaasaegse kultuuri väljal tegutsevaid loovisikuid ja väikemuuseume üle Eesti, ühe eestvedaja Maarin Ektermanni sõnul meenutavad Karlsoni loodud valged vormid modernistlikke abstraktseid skulptuure.

"Need on justkui palakad, mis on väänudnud ja tardunud iga kord erinevasse asendisse, meenutades orgaanilisi vorme. Need võivad olla midagi, mida näeb vaadatuna läbi mikroskoobi või vastupidi – midagi, mida näeb vaadates kaugusesse ja kohtudes ülevaga," kirjeldas ta.

Viljandi Muuseumi direktori Jaak Pihlaku sõnul oli tore, et kunstnik valis loomispaigaks just muuseumi püsinäituse. "Paras üllatus oli see minu kaastöötajaile, kes sattusid protsessi ilma täpselt teadmata, mis sellest kõigest saab. Igal juhul on tulemus vahva ja põnev."

Näitusega saab Viljandi Muuseumisse tutvuma tulla kuni 24. septembrini. Näitust saadab publikuprogramm, mille raames toimub 9. septembril vestlusõhtu Karlsoni ning kunstikriitiku ja kuraatori Gregor Tauli vahel.

Projekti "Kunstnikud kogudes" kutsusid Maarin Ektermann ja Mary-Ann Talvistu ellu eesmärgiga luua uusi võimalusi Eesti kultuuripärandi tõlgendamiseks ja selle vahendamiseks publikule. 2018. aastal EV100 kunstiprogrammi suurüritusena alguse saanud ettevõtmine on praeguseks loonud 14 sellist dialoogi, mis on päädinud eriilmeliste näituste ja sündmustega üle Eesti, Kuressaarest Narva-Jõesuuni, Värskast Kundani.

Edith Karlson on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia installatsiooni ja skulptuuri eriala. Teda on autasustatud EKA noore kunstniku preemiaga (2006), Köler Prize'i publikupreemiaga (2015) ning kultuurkapitali kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali aastapreemiaga (2019). Karlson on kunstnikupalga saaja aastatel 2018–2020 ja 2022–2024. 2021. aastal autasustati teda kultuurkapitali kujutava- ja rakenduskunsti sihtkapitali peapreemiaga.