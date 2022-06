Nädalavahetusel toimub Järvamaal järjekorras kümnes Kukemuru Ambient

Nädalavahetusel, 17. kuni 18. juuni toimub Järvamaal Esna külas järjekorras kümnes Kukemuru Ambient. Festivali peaesineja on Briti produtsent Actress, kes astus 2018. aastal üles ka Station Narval.

Artistinime Actress taga seisab produtsent Darren J. Cunningham, kelle esimene lühialbum "No Tricks" ilmus tema enda plaadifirma Werkdiscs alt 2004. aastal. Tänaseks on ta liikunud plaadifirma Ninja Tunes alla, tema seni viimane kauamängiv "Karma & Desire" ilmus 2020. aastal.

Lisaks Actressile astuvad Kukemuru Ambientil üles Crosspolar (UK), Day of the Triangle, Elis & The Moon Lake City, Janek Murd, Jarno Valli (Soome), Kaido Kirikmäe, Kiwanoid, Maarja Nuut, Spiral Wood, Tuulikki Bartosik elektroonika, Valner Valme, Veiko Rebane ja Weekend Guitar Trio.

Festival Kukemuru Ambient on toimunud alates 2013. aastast, festivalil on aastate jooksul üles astunud muuhulgas Autechre, Biosphere, Chris Watson, Ultramarine, Banco De Gaia jpt.