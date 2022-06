Produtsent Laurel 2 andis välja lühialbumi "Enese etapp"

Albumi lugudes "Voo wou" ja "Mitu" teeb kaasa ka Kitty Florentine, kes andis hiljuti välja oma esiksingli "127". "Enese etapi" miksis ja masterdas Sanel Mittal ehk Gogdog.

Jaanimägi kuulub produtsentide/DJ-de kollektiivi Smoke Break, samanimeline saade . Varem on ta nime Laurel 2 alt välja andnud EP-d "130", "Xflies" ning viimase B-pooli koondava "Xflies B-sides".

Jaanimägi kuulub koos Mittali ja Timo Tiivasega ansamblisse Siemens Nokia, kellelt ilmus tänavu album "Jippii!". Bändi näeb juulis Ida-Virumaal toimuval festivalil Mägede Hääl ja augustis klubis Hall festivalil The Dark Side of The Moon.