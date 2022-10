Kitty Florentine avaldas debüütalbumi

"Minu debüütalbum "Maladaptive Daydream" räägib loo tahtmatusest jätkata vanamoodi. Kuidas toimub muutumine? Protsess, mis liigub nagu spiraal, jõudes igal tasandil ikka tagasi samade õppetundide juurde, kuni nõustud endale otsa vaatama," lausus artist. Kitty Florentine iseloomustab ennast kui artisti, kelle helimaastikul lahtuvad piirid ning keda kuulates avaneb muinasjutuline maailm, milles kohtuvad õrnus, raev ja soojus.

Albumi kaanefoto disainis kunstnik Karmo Järv, kes on ka teiste albumi singlite "127" ning "True Story" autoriks. "Albumi kaanefoto sümboolika seob endasse erinevad eluvormid ja loomise rütmid. Kogu teose toob kokku logaritmiline spiraal, mis loomuomaselt kasvab lõpmatult. Õhkav õrnus, soe pehmus ja klaasjas külmus on tekstuurid, mida see teos vaatajale esitab," kommenteeris Kitty Florentine.

20. oktoobril leiab Sveta Baaris aset Kitty Florentine'i debüütalbumi "Maladaptive Daydream" esitluskontsert. "Ma esitlen seda albumit selliselt, nagu mina seda kogen. Sellise tervikliku hingamise ning visuaalse ja tekstuurse tervikuna nagu ta minu jaoks praegu on. Saali astudes sisenete te minu kureeritud maailma," rääkis artist. "Peale etendust jätan ruumi ja aega, et koos vestelda sellest kogemusest ja avan natuke ka albumi loomise protsessi."

Album valmis koostöös produtsentide Taavi-Peeter Liivi ja Metaboraga ning miksija ja masterdaja José Diogo Nevesiga.