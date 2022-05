Nädala parimad lood | Margiiela, Lexsoul Dancemachine, Kitty Florentine jt

Kohe hea tunne on, kui ilmub nii palju head kodumaist muusikat, et pealkirjas saab nimetadagi vaid Eesti artiste. Ja no veel topelt hea tunne on siis, kui põnevat Eesti muusikat on veel sedavõrd palju, et kõik lihtsalt ei mahugi pealkirja ära. On poppi, on räppi, on tantsukamat kraami, on rahulikumat.

Majorlilkween "So Toxic"

Kui ma näen loo pealkirjas "Toxic", siis ma mõtlen kohe Britney Spearsi peale, ja paraku ei saa ma sellest võrdlusest ka lugu kuulates enam lahti. Muidugi, siin ei ole sellist nätsukommist nullindate popi, pigem on Majorlilkween selle kõik liigestest lahti kiskunud, veidi üht- ja teistpidi väänanud ja täitnud augud nilerodgersliku pehme funk-põksuga. Pisut kummaline ja mutantlik, aga teisalt häbematult nakkav suvehitt.

KH "Looking At Your Pager"

Kieran Hebden ehk Four Tet ikka oskab. Tema värske singel "Looking At Your Pager" on pealtnäha täiesti lollakalt lihtne tantsumuusika: biit kappab peatamatu hooga, sünt purtsatab sinna bassilärakaid vahele ja see on põimitud ühte sünteetilise autotune sämpliga. Aga see, kuidas Hebden selle kokku sulatab, mil moel ta mängib emotsioonide ja tempodega ja kui kavalalt ta suudab kuulaja ootused mõne minutiga üles kerida, on imekspandav. Lihtsalt kuulake seda, ma ei saa sellest loost enam lahti. Võib vist isegi öelda, et "Looking At Your Pager" on kõige puhtakujulisem kõrvauss.

Margiiela "Sucka Shit (feat. Leis, kaw, beebi, Villemdrillem, Pluuto)"

Seda Eesti noorema põlvkonna hip-hopi bandet võib vist vabalt ka supergrupiks nimetada? Õnneks ei minda siin lihtsalt kvantiteedi peale, vaid erinevad vokaalid muudavad selle loo kirevaks ja mitmekihiliseks, prääksuvatest ninahäältest sulni võrgutava sosinani. "Sucka Shit" on otsekui laboris pisikeste kildude kaupa kokku pandud, kus iga detail on põhjalikult lihvitud, kuigi kuulajale jäetakse samas meelega mulje, et see kõik sünnib nii muuseas, jooksu pealt. Täielik superhitt, see refrään lihtsalt kummitab ja kummitab ja kummitab.

George FitzGerald "Cold"

Mulle on juba mõnda aega tundunud, et George Fitzgerald on lootusetu romantik: tema reivinostalgiast kantud elektroonika on õhuline ja kerge, omal veidral moel ka nukrameelne. Samadel sagedustel sõidab ka värske singel "Cold", mis kõnnib õrnal piiril pateetilisuse ja maitsekuse vahel. Kõik on siin atmosfääri teenistuses, tervik on intiimne ja kuidagi liiga ilus. Aga täpselt siis, kui arvad, et nüüd on FitzGerald liiga pehmeks muutunud, annab ta siiski õhku ja hingamisruumi ja tuleb maa peale tagasi. Muusika laiskadeks pühapäevahommikuteks.

Lexsoul Dancemachine "Lazy Breeze"

Ja laiskusega ka jätkame. Lexsoul Dancemachine on tabanud oma värske "Lazy Breeze'i" pealkirjaga täpselt loo olemust, see on muretu molutamise hümn ja töötab sellisena ideaalselt. Kujutage ette, et on pika suvepuhkuse esimene päev, väljas on soe ja päikseline, lähed istud terrassile, teed õlle lahti ja kuulad lihtsalt seda lugu. Muresid ei ole, kogu maailma aeg on sinu käes. No mida veel elult tahta? Puhkuseni on veel paar kuud aega, aga Robert Linna õõtsuv vokaal viis mind mõtetes juba korraks sinna.

Karl Killing "Keegi teine (feat. kaw)"

Ma tahaks öelda, et see lugu ei meeldi mulle. Vähemalt teoorias ei peaks selline magus, ehk isegi siirupine raadiopop mulle istuma, aga "Keegi teine" on oma olemuselt lihtsalt nii aus ja enesekindel, et mul on raske sellele vastu panna. Kas ma teen sellele loole ülekohut, kui nimetan seda kaasaegses power ballaadiks? See plahvatusohtlik energia, millega Karl Killing mööda seda lugu ringi lendab, jätab vägisi sellise mulje. Põnev on see, kuidas Karl Killingu muusikalist identiteeti on praktiliselt võimatu lahti muukida, tema looming varieerub seinast seina, seega seda, mida ta järgmiseks tegema hakkab, on "Keegi teine" põhjal võimatu ette ennustada.

Diana Ross "Turn Up The Sunshine (feat. Tame Impala)"

Tegelikult on see täiesti lollakas lugu, aga mida muud võiski oodata uue "Minionide" filmi tunnusloost. See läheb samasse ritta Justin Timberlake'i "Trollide" filmi jaoks tehtud looga "Can't Stop The Feeling", kuhu oli samamoodi mingi seletamatu toretsev debiilsus sisse kirjutatud. Teisalt ongi vahel just selline tuju, et tahad midagi häbitult totrat kuulata, ja selle ootuse täidab soul'i ja disco legendi Diana Rossi värske lugu küll. Päikest ja särtsu siin on, aga mida Tame Impala siin täpselt tegi? Seda ma mõne kuulamise põhjal veel mõistnud pole.

Harry Styles "Music For A Sushi Restaurant"

Panin küll Harry Stylesi uue plaadi "Harry's House" peale, aga pole avaloost eriti veel kaugemale jõudnudki, sest see põksuv bassikäik ja maneerlik vokaal lihtsalt kisuvad endasse ja sunnivad loo uuesti käima lükkama. Styles on leidnud väga ägeda muusikalise mudeli, millega ta siin mängib: siin on suurejoonelist ja tantsulist funk'i, aga samas ka mingit huligaanset, pisut Funkadelicu-laadset hullust. Pealtnäha on "Music For A Sushi Restaurant" viisakas ja korralik lugu, aga seal on mingi vint sees, mis seda käimas hoiab. Vaatab, äkki jõuan varsti ikka ka plaadi järgmiste lugude juurde...

Flume "Go"

Kui kümmekond aastat tagasi läks mulle veel peale Flume'i kidistamine-kädistamine, kõiki kanaleid umbe virutav tantsuplahvatus, siis nüüd jätab selline konstrueeritud maksimalism pigem külmaks. Kahjuks on tema uuel plaadil "Palaces" sedalaadi paugutamist üsna palju, see aga ei tähenda, et sealt ühtki pärli ei leiaks. Koos Clams Casinoga tehtud "Go" on väga mõnusa gruuviga dünaamiline ja värvikirev tantsumuusika, mille võlu peitub hoopis õrnas elektroonikatolmus, mis on glasuuriks siia peale raputatud.

Kitty Florentine "127"

Eesti on saanud juurde ühe väga ägeda uue popartisti (see on ehk pisut taandav nimetus, äkki pigem hüperpopi artisti?), kes täidab tühimiku siinsel muusikaväljal. Seda hüperpopi poolt, mis rändab nullinade kitšiliku tantsumuusika nostalgiasse ja tuleb sealt välja sõgeda bängeritega, tehakse Eesti underground'is küll, aga popilikumat ja ehk publikusõbralikumat poolt on vähem. Kitty Florentine'i avasingel toob meelde Iirise, nende muusikalises mudelis on midagi sarnast: tihe elektrooniline kosmos, kus hõljub ringi habras ja lummav vokaal. Jääb üle vaid oodata, mida ta järgmiseks teeb, mina olen väga põnevil.

