Kultuuriportaali suvemuusika | Gram-Of-Fun, Elina Born, Night Tapes jt

Night Tapes "Humans"

Soojade suveõhtute muusika, taustaks linnakära, sigin-sagin ja muretu kulgemine. Iiris Vesiku bändi Night Tapes värske singel "Humans" meenutab mulle huvitaval kombel korraga nii Jungle'it kui ka Arctic Monkeys, aga ei meenuta samal ajal neid kumbagi absoluutselt. Pisut siit ja üht-teist sealt laenates suudavad nad jääda lõpuni omanäoliseks: nende laisk gruuv, justkui kuhugi polekski päriselt kiirelt, kannab mind jäägitult kaasa.

Shygirl "Come For Me"

Lõhutud popmuusika meistriklass, kus saavad kokku ilu ja koledus, lummavad meloodiad ja kärisev müra. Paljuski vastutab selle muusikalise hulluse eest produtsent Arca, kes tulistab automaadist arütmilisi basse ja sünte, Shygirl väänleb-veikleb seal vahel kui superstaar ning suudab veidral kombel selle kõigega ideaalselt sammu pidada. Popmuusika kui kunstiteos, mis nõuab tähelepanu ja väärib põhjalikku läbivalgustamist.

MoreNight "Uh Oh"

On palju asju, mis minu jaoks suve defineerivad: puhkus, õlu, Saaremaa, päevitamine. Aga kui tulla muusika juurde, siis kõige suvem suvemuusika on UK garage, võite mulle vastu vaielda, aga mul ükspuha, jään ikkagi endale kindlaks. No kuulake seda värskelt Kiwi Recordsiga liitinud MoreNighti singlit "Uh Oh": kolm minutit ja ma juba peaaegu suudan ette kujutavad kuuma rannaliiva varvaste all. Hea tuju plahvatus.

Carmen Villain "Carmen Villain (Actress Remix)"

Remix'id on üsna tihedad külalised siinsetes uute lugude ülevaadetes, aga värske Actressi töötlus on midagi täiesti erilist. Darren Cunningham ei võtnud voolimiseks ette mitte üht lugu, vaid lasi blenderis ühtlaseks pulbriks kogu Carmen Villaini tänavu ilmunud albumi "Only Love From Now On" ja vormis sellest kaheksaminutilise ambientse helirännaku. Imekaunis autorielektroonika, mis moondub peaaegu minimalistlikuks house'iks, aga jääb täpselt üks samm varem pidama.

Gram-Of-Fun "5AM"

Eesti muusikud ei hoia tagasi, suveks pannakse ikkagi kõik rauad tulle. Gram-Of-Funi värske singel on kokteil funk-kitarridest ja õhulisest suve-house'ist. Üleliigne tühi-tähi on sealt maha lihvitud ning alles on jäänud kahe ja poole minutiline tõmmis, tihe tantsujõmikas, mis on ilmselt isegi üks Gram-Of-Funi seni parimaid lugusid. Tundub, et suvel tasub raadiot käima panna küll, heast kodumaisest muusikast puudust ei tule.

A-Trak "Bubble Guts (Braxe + Falcon Remix)"

Palju olen kirjutanud UK garage'ist, aga teeme korraks hoopis põike Prantsusmaale: Alan Braxe on juba mõnda aega tagasi ja tundub, et ta teeb kõik endast oleneva french house'i taaselustamiseks. A-Traki loo "Bubble Guts" töötlus on tõesti french touch'i meistriklass, mis seisab uhkelt selle žanri tippude kõrval. Kõik on imelihtne: gruuviv kitarr, luupiv vokaalsämpel ja põksuv bass. Aga kurivaim, see töötas kunagi ja töötab ka praegu. Long live french house!

SZA "2AM"

Kuhu küll aeg kadunud on? Imekombel on SZA veatu albumi "Ctrl" ilmumisest möödas juba viis aastat. Seda ümmargust tähtpäeva tähistab SZA deluxe-versiooniga, kus on ka peotäis täiesti uusi lugusid. Neist parim on madalatel pööretel tiksuv "2AM", mille puhul tekib vägisi küsimus, mis väärinuks vabalt ka kohta originaalversioonil. Ega siin muusikaliselt väga palju toimugi, jazzilik tausta väänleb vaikselt taustal, aga enamuse tööst teeb ära SZA mahlakas ja rikkalik, aga samas õrn ja võrgutav vokaal.

Lexsoul Dancemachine "Sweet Life"

Rõõm näha, et Lexsoul Dancemachine jätkab oma värskel lühialbumil "Lex on the Beach" madalatel pööretel, sest just nii tuleb nende tõeline võlu välja. Selle vagura pealispinna alla on peidetud aga üsna pöörane tuum: siin on heas mõttes ürg-funk'ilikku jõudu, kus bass, kitarr ja sünt põrkavad – päu-päu-päu-päu – ja vokalist ajab sinna peale tiirast ja nilbet mesijuttu. Hoogu on, stiili on, isegi pisut ebamugavust tekitavat seksikust on. Tundub, et rõkkavast peo-funk'i bändist hakkab tasapisi kasvama välja hoopiski sissepoole pööratum, aga samas veel veidram ja köitvam punt.

Villemdrillem & Elina Born "veelparem"

Kuidagi on juhtunud nii, et raadiopopi on täiesti ootamatult jõudnud selline saund, mida ma muusikast ise igapäevaselt otsin. "Veelparem" segab kokku nii palju asju, et ka kümnendaks (okei, mis ma valetan, tegelikult ikka pigem kolmekümnendaks) kuulamiseks ei suuda veel kõike lahti muukida. Taustas on veidi sirgjoonelist suvist UKG-d, aga ka täiesti pööraseid reivisünte, imekauneid rõkkavaid tilinaid ja ehk isegi pisut moodsat eurodisco't. Elina Born laulab seal peal nagu täielik superstaar, tema vokaal kannab veatult. Mängige seda pealegi hommikuks, lõunaks ja õhtuks raadiotes, muud polegi vaja! Suurepärane lugu, nimi peab igati paika: "niiea" oli okei, aga "veelparem" on tõesti veel parem.

Pharrell Williams, Tyler, The Creator, 21 Savage "Cash In Cash Out"

Cash in cash out cash in cash out cash out cash out. Kuulake seda lugu ühe korra ja öelge, et see ei jää teil kummitama. Te valetate, ma tean küll, tegelikult kummitab järgmised kolm päeva. Cash in cash out cash in cash out. Aga kui tõsisemalt rääkida, siis võimalik, et see on üks 2022. aasta parimaid lugusid, mis kinnitab, et Pharrell on endiselt sama andekas kui nullindate alguses N.E.R.D.'i ridades. Sügavad bassid müristavad läbi keha ja täiesti vastandlikud karakterid – 21 Savage ja Tyler ei sobi esmapilgul üldse kokku – laovad sinna kiht-kihi haaval peale plastilisi riimilärakaid. Hull, täiesti hull lugu, mida lihtsalt tahad üha uuesti ja uuesti kuulata. Cash in cash out cash in cash out.

