Siemens Nokia liikmed andsid välja kogumiku "Post-Kontor Music"

Enamik kogumiku lugudest on siiski varem mingil kujul juba ilmunud. Varem avaldamata lugudest on kogumikul "Võsabiit" ja "BR2D", lugudest "Need sõnad" ja "Kopad" tegid remiksid vastavalt Käärkäsi ja Booty Powder.

"Trash [Gert Moser, Trash Can Dance – toim] tahtis kasseti teha ja siis me otsisime lisaks varem reliisitud neljale loole veel kaks avaldamata lugu ja remiksid juurde," selgitas Tiivas.

Kogumiku kassetil välja andnud Moseri sõnul kõlab Gogdogi ja Oumeeni koostöö väga britilikult, sest siin on sees hulgi britilikku eneseteadlikku laiskust.

"Kui tandem koos Laurel2-ga [Harli Jaanimägi] võtsid nimeks Siemens Nokia ja afišeerisid ennast nagu pohuiwave, siis ilma Harlita päris pohhui veel pole, kuid mingeid kohustusi samuti mitte ning kogu muusika tundub ääretult easy'ilt kulgev," kirjeldas ta.

"Saneli biidid on alati veninult uimased olnud, kuid siin on rütmi siksakid teravad ning Oumeeni kitarr käriseb mõnusalt peale, rääkimata sellest, et eesti keeles laulmine on Timo puhul veel palju ilmekam kui sooloasjade puhul ingliskeelsena."

Post-Kontor Music by GOGDOG x OUMEEN

Kogumik on saadaval kassetina ja digis, kaanekujunduse autor on Timo Tiivas.