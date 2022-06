Kultuuriportaal soovitab: komöödiaklassika "Siin me oleme"

Huvitav fenomen on see, et kogu oma nooruspõlve Saaremaal elanuna defineerib minu jaoks saarlust – mis sest, et filmi tegevus toimub Muhus – just "Siin me oleme". Enam suvemat suve ei saa olla kui selles Sulev Nõmmiku komöödiaklassikus, usun, et paljuski just tänu sellele seisavad inimesed igal aastal tunde ja tunde Virtsus praamijärjekorras.