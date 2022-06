Kultuuriportaal soovitab: Richard Linklateri "Enne südaööd" Jupiteris

Richard Linklateri Before-triloogia on üks tugevamaid filmisarju läbi aegade ning kui need on nägemata, siis soovitaksin ikkagi alustada avafilmist. Samas oleks üsna huvitav eksperiment vaadata ära ka vaid sarjale joone alla tõmmanud "Enne südaööd" ning püüda seda hinnata kui täiesti eraldiseisvat teost.