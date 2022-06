Kultuuriportaal soovitab: Woody Alleni "Ilmaratas" Jupiteris

Woody Alleni maine on seoses seksuaalse ärakasutamise süüdistega viimastel aastatel kõvasti alla käinud ja Ameerikas tema filme suuresti ei näidatagi. Samas pole ka eriti põhjust, sest enamik tema viimase aja filmid on üsna lahja kraam, kui üldse mõni neist tähelepanu väärib, siis 2017. aastal valminud mõnusalt pretensioonitu "Ilmaratas" ("Wonder Wheel").