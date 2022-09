Woody Allen lõpetab filmide tegemise

Woody Allen teatas intervjuus Hispaania väljaandele, et paneb ameti maha ja lõpetab filmide tegemise.

Allenil on hetkel käsil 50-s film, mille stseene võetakse üles Pariisis ning mis tuleb täielikult prantsusekeelne. Sellega seoses andis Allen intervjuu Hispaania ajalehele La Vanguardia, kus mainis, et kavatseb filmide tegemise lõpetada ning keskenduda viimastel eluaastatel hoopis kirjutamisele.

Allen tutvustas, et tema uus ja ühtlasi ka viimane film saab olema sarnane 2005. aastal ilmunud linateosele "Match Point". Ta lisas, et tegemist on dramaatilise, põneva ja kurjakuulutava filmiga.

Allen andis hiljuti välja oma viienda huumorikogumiku "Zero Gravity", mis ilmub 27. septembril ka Hispaanias.

Oma karjääri jooksul on Allen võitnud kümme BAFTA auhinda, neli Oscarit ja kaks Kuldgloobust.