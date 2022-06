Kultuuriportaal soovitab: komöödiaklassika "Vallatud kurvid" Jupiteris

Kui on üks kodumaine film, mida ma võin söögi alla ja söögi peale vaadata, siis on see kahtlemata Kaljo Kiisa 1959. aastal valminud "Vallatud kurvid". Siin on stiili, mõnusalt muretut huumorit ja head kulgemist, lisaks palju ilusaid inimesi ja 60 aasta taguseid Tallinna vaateid. Mida veel ühelt filmilt tahta?