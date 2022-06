Kuuldemängufestivalil kõlavad lood inimlikest imedest

Raadioteatris salvestatud eesti ja välisautorite kuuldemängus kõlavad Klassikaraadio eetris iga päev kell 19.05. Raadioteatri toimetaja Pille-Riin Purje on valinud kavasse erinevas žanris meeleolukad kuuldemängud, kus tuleb ette mõni väiksem või suurem ime.

Nädala jooksul saab nautida tuntud näitlejate rollitäitmisi, osades on Tõnu Oja, Egon Nuter, Piret Laurimaa, Sepo Seeman, Ülle Lichtfeldt, Allan Noormets, Tambet Tuisk, Ain Lutsepp, Harriet Toompere, Margus Tabor, Elisabet Reinsalu, Jaan Rekkor jpt.

Festivali avaõhtul, 27. juunil esietendub Leelo Tungla ja Olav Ehala lauludega kuuldejutt "Käsikivi kosmosest". See on koguperelugu, kus tavalised lapsed kohtuvad ebatavalise kosmosekülalise Siriga. Üheskoos rännatakse ka ennemuistsesse aega, muinasjuttu "Vaeslapse käsikivi". Esiettekanne on pühendatud Leelo Tungla sünnipäevale.

"Käsikivi kosmosest" teksti autor on Leelo Tungal ja helilooja Olav Ehala. Lavastas Tiina Vilu, helirežissöör on Külli Tüli. Lugu jutustab Linnateatri näitleja Kaspar Velberg. Olav Ehala laule esitavad lauljad Anneliis Kits, Kristo Ukanis, Kadri-Liis Kukk, Ingrid Rabi, Kaarel Kukk, Lili Kirikal ja Anna Kutšinskaja ning pille mängivad Kusti Lemba, Hanna Parman, Andrus Avarand ja Olav Ehala.

Raadioeetris kõlab uus kuuldejutt esmaspäeval kell 19.05. Avalik kuulamine koos kuuldemängufestivali avamisega toimub esmaspäeval, 27. juunil kell 18 Fotografiskas. Sündmus on tasuta, kuuldejutu ühiskuulamisele järgneb Nele-Liis Vaiksoo ja Olav Ehala kontsert.

Kuuldemängufestivali kava Klassikaraadios:

E, 27. juuni "Käsikivi kosmosest"

T, 28. Juuni Mika Myllyaho "Garaaž"

K, 29. juuni Tiit Palu "Klarissa kirjad"

N, 30. juuni Jaan Tätte "Palju õnne argipäevaks!"

R, 1. juuli Raivo Küti "Papa"

L, 2. juuli Hugo Raudsepa "Õngitsejad"

P, 3. juuli Jüri Tuuliku "Õhupalli lugu"

Kuuldemängufestivaliga liitub ka Lasteekraan, kus kuulamiseks on üleval järjejutud "Kunksmoor" ja "Kunksmoor ja kapten Trumm". Järjejutte loeb Ülle Kaljuste.