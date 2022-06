Leelo Tungal: väikestest rõõmudest koosnebki suur rõõm

"Käsikivi kosmosest" on esialgu kirjutatud Estonia teatrile muusikaliseks lavastuseks, mis etendus 12 aastat tagasi Saaremaal. Tunglas rääkis, et tollal võttis temaga ühendust Arne Mikk, kes soovis temaga lastelavastust teha. Samal ajal oli kirjanikul ilmunud raamat "Siri Siiriuselt", millele ta lavastuse tarbeks uue kihi juurde kirjutas.

Tungal sõnas, et lastekirjanikud peavad säilitama lapsemeelsust ja lootma, et nad pääsevad lapsele ligi kasvõi arvuti kaudu. Samuti tõdes kirjanik, et lastel on alati oskus oma lapsepõlvest häid asju leida, isegi juhul kui lapsepõlv on kurb olnud.

Kirjanik rääkis, et tänane lastekirjandus tundub talle väga huvitavana ning ta proovib ennast kõigega kursis hoida. "Lasteraamatu puhul on illustratsioon väga tähtis. Luksuslikke raamatuid tuleb nii palju ja nii ilusaid. Umbes viis või kümme aastat tagasi olin ma enam-vähem kõik lasteraamatud läbi lugenud, aga enam kõigeni ei jõua," tõdes ta.

Oma lapsepõlvest mäletab kirjanik sõjas elamist, mistõttu on tema jaoks oluline, et Ukraina praeguse sõja võidaks. Tungal sõnas, et tal on Ukraina sõja kohta kirjutatud terve tsükkel, millest esimese luuletuse kirjutas ta valmis 24. veebruari õhtul. Ta meenutas, et tal oli rõõmupisar silmas päeval, mil Ukraina auks korraldati Tallinnas Vabaduse väljakul kontsert.

"See mind rõõmustab, et tegelikult on eestlane hea ja kaastundlik inimene. Vahepeal käis tendents, et me räägime enda kohta, et küll me oleme pahad, aga see, milline toetus sai sõjas kannatanutele osaks, ma loodan, et kõik said sellest aru. See oli ja on väga liigutav ja teeb siiamaani rõõmu," rääkis Tungal.

Samuti tõdes ta, et talle pakub rõõmu Eesti ilu, korrastatud väikelinnad ja päikseline ilm. "Väikestest rõõmudest koosnebki suur rõõm. Peaasi, et Eesti jääks vabaks," sõnas Tungal.