Haapsalu Tšaikovski festivalist sai valgete ööde festival

Romantilisele muusikale keskenduv festival toob kohale nii Eesti muusikuid nagu Trio Hämarik, Marcel Johannes Kits ja Tallinna kammerorkester eesotsas dirigent Andres Kaljustega kui ka Läti segakoori Latvija ja ansambli DaGamba.

Otsus varem Tšaikovski festivalina tuntud ürituse nime muuta sündis Eesti Kontserdil Venemaa täiemahulise sissetungi järel Ukrainasse. Ühtlasi loobuti tänavu ka Venemaa muusikute esinema kutsumisest.

"Esiteks ta on nüüd selle nime all ja selle programmi ja egiidiga toimunud kuus aastat ja mingis mõttes hakkab selline esimene ring peale saama repertuaarile. See annab meile suurepäraselt võimaluse laiendada kava, laiendada tegevusi, laiendada muusikalist programmi ja kogu muud juurde kuuluvat. See on ühele festivalile hea võimalus. Tšaikovski muusikat me loomulikult mängime, aga praegu väikene ümbernimetamine tuleb ainult kasuks," selgitas Haapsalu Valgete Ööde Festivali produtsent Tuuli Metsoja.