Lutsu harrastusteatri kogupereetendus lahendab väikese tüdruku unemuret

Kui paljudes näidendites räägitakse inimese ja ühiskonna keerulistest probleemidest, siis seekord Lutsu Teatris viimast lihvi saav koguperenäidend "Une-Mati udujutt" kutsub vaatajaid hetkeks oma mured unustama ja kaasa elama väikesele tüdrukule, kes ei suuda voodisse heites magama jääda.

"Tegemist on sellise looga, kus väike tüdruk tahab magama jääda, aga kuidagi und ei tule ja siis ta hakkab kõike enda jaoks välja mõtlema. Ja ta kohtub ka ka Une-Matiga, kes hakkab talle lihtsalt erinevaid udujutte rääkima ja see on väga lõbus ettevõtmine. Loomulikult selliste lõbusate lugudega une saabumine lükkub veelgi kaugemale edasi, aga samas on see väga tore ja lustakas ja lõppude lõpuks saabub uni ka," kirjeldas lavastaja Veikko Täär.

Kogupereetendus nõuab näitlejatelt endast maksimumi andmist, sest näidelda tuleb nii, et ka väiksematel teatrikülastajatel igav ei hakkaks.

"Täiskasvanud üritavad, et kui on natuke igav, siis ma kannatan ära, aga laste puhul sellist kannatamist ei ole. See on nii hea indikaator, et nii kui nad hakkavad nihelema, siis sa tead, et sa pead võib-olla grammi juurde panema ise, et võib-olla oled sa näitlejana ise muutunud laisaks, ja see on hästi tore. Minu meelest lasteetendust on üldse vahva mängida, sest sa pead publikuga kohe nii sinna sisse minema ja neid kaasa haarama, et sellest tuleks selline vinge etendus," rääkis näitleja Nele-Liis Vaiksoo.