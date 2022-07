Sibyl Vane esitleb heategevuslikku kontserdivinüüli

Sibyl Vane'i asutajaliikme ja mänedžeri Heiko Leesmenti sõnul salvestati bändi esimene kontsertalbum "Live" Tallinnas Botik Live Sessioni ajal 2022. aasta jaanuaris.

"Albumi vinüüliversiooni puhul on tegu limiteeritud rohelise vinüüliga, mida on valmistatud vaid 150 koopiat ja mille müügiga kogume raha Pärnu naiste tugikeskusele. Kõik plaadid on käsitsi nummerdatud ja kaubandusvõrku ei jõua. Eksklusiivset albumit saab osta plaadi esmaesitluselt Botiku baarist 16. juulil ning teistel kontsertidelt kuni plaate jätkub. Juurde neid kindlasti ei toodeta," sõnas Leesment.

Kontserdilt saadud tuluga toetatakse Pärnu naiste tugikeskust. "Meid inspireeris naiste tugikeskuse avatus ja soojus, millega nad meie toetusalbumi avaldamise plaani tervitasid. Olime väga meelitatud, kui saime kutse kohtuda nende tugikeskuse ruumides, mille asukoht on salastatud ja kus nad päriselt oma olulist tööd teevad. See helgus, mis nendes ruumides meile avanes ja pererahva soojus, liigutasid meid väga," kirjeldas bändiliige Helena Randlaht.

Tallinnas Põhjala tehases asuvas Botiku kogukonnabaaris toimuvale kontserdile on inimesed oodatud kell 18. Enne muusikalisi etteasteid saavad kõik osalejad kaasa lüüa kunstitöötubades, et läbi loomingu tõsta inimeste teadlikkust koduvägivalla kohta. Paralleelselt toimub kaks töötuba: Pärnu naiste tugikeskuse esindaja Margo Orupõllu töötoas saavad osalejad meisterdada õlipastellidega suuri silmi, mis sümboliseerivad kõrvalseisjate erinevaid reaktsioone lähisuhtevägivalda märgates, teist töötuba veab kunstnik ja naiste õiguste eest seisja Fideelia-Signe Roots. Fideelia töötoas kasutatakse abstraktse ekspressionismi teerajaja kunstnik Jackson Pollocki tegevusmaali tehnikat, mis võimaldab emotsioonide välja elamist läbi loomingu, pritsides värvi pintsli või rulliga lõuendile või tilgutades seda otse värvipotist. Töötuba juhib tähelepanu sellele, et indiviid, kes oskab eri tehnikate abil enda tundemaailmaga paremini toime tulla, on ka hoolivam ja armastavam partner lähisuhtes. Tegevusmaali töötoa tulemused müüakse maha sündmuse lõpus toimuval oksjonil.

Sibyl Vane'i lõid 2010. aastal Pärnus laulev kitarrist Helena Randlaht ja bassimängija Heiko Leesment. Kuigi nad on püsinud kiivalt kohaliku rokiskeene alternatiivsel poolel, on nende karjäär olnud märkimisväärne nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. Äsja soojendas bänd Lätis väljamüüdud kontserdil briti alternatiivroki legendi Placebo.