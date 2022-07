Teise maali alt leiti peidetud Van Goghi autoportree

Rutiinne röntgeniülesvõte näitas, et Van Goghi portree on liimi- ja papikihi all peidus olnud üle sajandi. "Selliseid hetked on uskumatult harvad," ütles Šotimaa rahvusgalerii vanemkuraator professor Frances Fowle.

Erinevalt mõnest kunstniku hilisemast autoportreest, on Van Goghi vasak kõrv tehtud röntgenpildil selgelt nähtav. Kunstnik lõikas selle otsast 1888. aasta detsembris pärast vaidlust kolleegi Paul Gauguiniga. Van Gogh suri kaks aastat hiljem.

Kuigi autoportree seisukord pole täielikult teada, on see tõenäoliselt tehtud pärast Pariisi kolimist.

"Sel kogemusel oli kunstnikule sügav mõju ning see mõjutas suuresti seda, miks van Gogh valis maalimisstiili, mida tänapäeval nii väga imetletakse," kirjeldas rahvusgalerii pressiteates.

See pole esimene kord kui ühe Van Goghi maali alt avastatakse teine senitundmatu portree. 2008. aastal avastati tema maali "Murulaip" alt naise portree.