Draakoni galeriis avatakse Sirje Peterseni isikunäitus "Valguse kulg"

Sirje Petersen on maalikunstnik ja õppejõud, kes tegeleb oma loomingus ennekõike inimese ja inimlikkusega. Tema maalidel kujutatakse inimese sisemaailma peegeldustega, kus oluline osa on värvil kui väljendusvahendil. Seekordsel väljapanekul lubab kunstnik vaatajad hingesoppidesse, kuhu langeb valgus, et anda aimu inimhinge varjatud kihtidest.

Sirje Petersen osaleb aktiivselt kunstinäitustel alates 1981. aastast, tal on olnud enam kui 60 isiknäitust ning tema töid on eksponeeritud nii Eestis kui ka mujal maailmas.

Petersen oli 2021. aastal Kristjan Raua preemia nominent, Konrad Mäe preemia nominent aastatel 2019 ja 2021 ning Eesti Kunstnike Liidu 19. aastanäituse publikupreemia laureaat. Alates 2000. aastast töötab ta Kõrgemas Kunstikoolis Pallas maalikunsti kaasprofessorina.

Näitus jääb avatuks 19. augustini.