Kultuuriportaal soovitab: "Jooksuga revolutsioonini" Jupiteris

Kuigi paljud tahaksid uskuda, et sport on apoliitiline ja neutraalne, paigutub see pea alati laiemasse sotsiaalpoliitilisse konteksti. Sama on lugu ka Kuuba legendaarse kergejõustiklase Alberto Juantorenaga, kelle sportlaskarjääri ei ole võimalik lahutada Kuuba revolutsioonist – tema sportlikud saavutused poleks lihtsalt ilma teoks saanud, nagu ta selgitab dokumentaalfilmis "Jooksuga revolutsioonini".