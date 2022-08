Kultuuriportaal soovitab: hea tuju dokumentaalfilm "Rituaalid vees" Jupiteris

Palju on dokumentaalfilme, mis annavad võimaluse piiluda kohutava ja jäleda maailma kardinate taha, kust vaatab vastu veel kohutavama ja jäledam maailm. Aga õnneks on ka erandeid, nagu näiteks see enneolematult heatujuline ja elujaatav Islandi dokfilm "Rituaalid vees" 2018. aastast.

Vanas basseinis ookeani ja mägede lähedal tegeleb Snorri Magnusson kuus päeva nädalas hommikust õhtuni imikutega. Ta on töötanud siin 28 aastat ja loonud oma rituaalid. Basseinist on saanud omaette maailm, kus imikud sukelduvad, seisavad tema peopesal, mängivad ja on õnnelikud. See on püha paik, kus värsked lapsevanemad veedavad aega koos lastega ja loovad nendega tugeva sideme.

"Rituaalid vees" on vaadatav Jupiteris.