"Käsilased 2" kogus nädalavahetusega ligi 10 000 külastust

"Käsilased 2" ("Minions: The Rise of Gru"), mis kogus avanädalavahetusel meeletud 68 636 külastust, jätkas kinolevi edetabeli troonimist ka lõppenud nädalavahetusel, kogudes veel 9250 külastust.

"Käsilased 2" on nüüd kokku kogunud 96 122 külastust.

Lisaks "Käsilastele" jätkasid esikolmikus ka Taika Waititi lavastatud MCU superkangelasefilm "Thor: armastus ja kõu" ("Thor: Love and Thunder"), mis kogus 3045 külastust (kokku 42 056 külastust), ja "Moulin Rouge'i" ja "The Great Gatsby" lavastaja Baz Luhrmanni muusikaline draama "Elvis", mis kogus 2441 külastust (kokku 30 600 külastust).

Lisaks jõudsid edetabelisse märul "Top Gun: Maverick", mis kogus 1071 külastust (kokku 53 704 külastust), uutest filmidest sisenes edetabelisse Austraalia komöödia "Kuidas naistele naudingut pakkuda" ("How to Please a Woman"), mis kogus avapäevadega 704 külastust.

Samuti mahtusid seitsme populaarsema filmi hulka "Jurassic World: ülemvõim" ("Jurassic World: Dominion"), mis kogus 544 külastus (kokku 37 729 külastust) ja "Must telefon" ("The Black Phone"), mis kogus 523 külastust (kokku 11 030 külastust).